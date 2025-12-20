Interdição na descida da Serra das Araras provoca congestionamento de dez quilômetros

A Serra das Araras está com a pista de subida funcionando em mão dupla, após a interdição da pista de descida, no sentido Rio de Janeiro, neste sábado (dia 20). A medida faz parte de um plano de contingência adotado há cerca de uma hora, diante de um congestionamento que já chega a aproximadamente 10 quilômetros.

Segundo as informações apuradas, a retenção no tráfego teve início por volta das 10h e é causada por uma carreta que transporta uma viga de cerca de 30 metros de comprimento. O veículo enfrenta dificuldades operacionais para prosseguir a descida, o que comprometeu a fluidez no trecho.

Devido às características da via — pista antiga, estreita e sem acostamento — a carreta precisa utilizar as duas faixas para realizar as curvas na descida, o que inviabiliza o tráfego de outros veículos e levou à interdição do sentido.