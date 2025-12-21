Jovem de 20 anos é preso no Centro de Pinheiral

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã de sábado (dia 20) após uma abordagem da Polícia Militar no Centro de Pinheiral. A ação ocorreu na Rua Francisco Ribeiro de Abreu, por volta das 11h, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição suspeitou do rapaz por ele já ser conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a verificação, foi constatado que havia contra ele um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da Comarca de Pinheiral, relacionado a fatos ocorridos quando ainda era menor de idade.

Diante da confirmação judicial, o jovem foi conduzido à 101ª DP, onde o caso foi apresentado. Após a apreciação da autoridade policial, ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

Outro caso



Também no sábado (dia 20) outro jovem, de 21 anos, foi preso na Rua Helena Corrêa de Miranda, no Centro de Pinheiral. De acordo com a PM, a guarnição já tinha informações de que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. Durante a abordagem no endereço indicado, os policiais confirmaram a ordem judicial, emitida pela 1ª Vara de Família de Barra Mansa, vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido à 101ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou detalhes sobre o motivo do mandado.