Cinco pessoas são detidas em Pinheiral suspeitas de associação para o tráfico; dinheiro e drogas são apreendidos

Cinco pessoas, com idades entre 16 e 25 anos, foram detidas na noite desse sábado (dia 20) no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral, durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada após uma abordagem motivada por informações de que uma residência estaria sendo usada como ponto de arrecadação do tráfico, conhecida como “local cofre”.

De acordo com a PM, equipes de busca e do Patamo III monitoraram o endereço e observaram a movimentação de quatro suspeitos que se dirigiram à residência. Eles foram abordados nas proximidades e, com eles, os policiais encontraram dinheiro em espécie. Próximo ao grupo, também foram localizadas cinco trouxinhas de maconha.

Ainda segundo a polícia, os abordados relataram que haviam ido ao local para entregar valores arrecadados com a venda de entorpecentes a um homem de 25 anos, apontado como responsável pelo gerenciamento do tráfico na localidade e que estaria em prisão domiciliar. A entrada dos policiais na residência foi autorizada.

Durante a ação, o suspeito de 25 anos teria tentado se desfazer de um telefone celular, jogando o aparelho no vaso sanitário, mas o objeto foi recuperado. No interior do imóvel, a PM apreendeu mais dinheiro em espécie, em notas trocadas e separadas em maços, sem comprovação de origem.

No total, foram apreendidos cerca de R$ 2,4 mil em dinheiro, cinco porções de maconha e quatro aparelhos celulares. Entre os detidos está um adolescente de 16 anos.

Todos os envolvidos foram levados para a 101ª DP, onde a ocorrência foi apresentada. Após a análise da autoridade policial, os cinco foram autuados por associação para o tráfico de drogas, ouvidos e liberados. Todo o material apreendido permaneceu retido para investigação.