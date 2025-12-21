Idosa de 73 anos denuncia agressão e ameaça dentro de casa em Volta Redonda; filho é preso

Uma mulher de 73 anos foi vítima de agressão e ameaça na madrugada desse sábado (dia 20), no bairro Nova São Luís, em Volta Redonda. O caso, caracterizado como violência doméstica e familiar, mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os policiais foram até a residência da vítima, onde ela relatou ter sido agredida com socos no rosto pelo próprio filho, de 41 anos. Ainda segundo o relato, o agressor também a ameaçou com um facão.

No local, os agentes encontraram o homem bastante alterado, batendo a cabeça contra a janela e elevando o tom de voz. Para garantir a segurança da vítima, da equipe policial e do próprio acusado, foi necessário o uso de algemas. A PM informou ainda que o homem faz uso de medicação psiquiátrica e, devido ao estado de agitação, foi levado inicialmente ao Hospital Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, onde recebeu atendimento médico.

Após os procedimentos, vítima e acusado foram conduzidos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Depois de ouvir as partes, a autoridade policial autuou o homem pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto da violência doméstica. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.