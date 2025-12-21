Homem é detido em Volta Redonda após PM apreender réplica de fuzil e quase R$ 2 mil

Um homem de 29 anos foi detido na noite desse sábado (dia 20) no bairro Açude II, em Volta Redonda, durante uma abordagem da Polícia Militar. A ação ainda resultou na apreensão de uma réplica de fuzil, dinheiro em espécie e um telefone celular. O fato aconteceu na Avenida Professor Glória Roussim Guedes, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, os agentes observaram dois indivíduos em atitude suspeita na parte superior de um escadão. Ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos suspeitos, que carregava uma mochila, fugiu e não foi localizado.

O outro homem permaneceu no local e foi abordado. Com ele, os policiais encontraram um aparelho celular e R$ 1.940 em dinheiro, acondicionado com um elástico. De acordo com a PM, o suspeito não soube informar com precisão a origem nem o valor exato da quantia.

Durante buscas nas imediações, os agentes localizaram, atrás de uma cerca de madeira, a mochila abandonada pelo segundo indivíduo em fuga. Dentro dela, foi encontrada uma réplica de fuzil modelo Colt 5.56.

O homem foi encaminhado à 93ª DP, onde o caso foi apresentado. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por associação para o tráfico de drogas, ouvido e liberado. Todo o material apreendido permaneceu retido para investigação.

Foto: Divulgação/Polícia Militar