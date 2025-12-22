Homem é preso com carro roubado e clonado em Volta Redonda

Um homem foi preso com um carro roubado e clonado na manhã desta segunda-feira (dia 22), durante uma ação integrada da Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo, modelo Nissan Kicks, foi localizado na Avenida Antônio Francisco, no bairro Açude, após a troca de informações entre os setores de inteligência das duas forças de segurança.

Por volta das 10h, agentes da GMVR foram informados sobre a circulação de um automóvel suspeito de clonagem na região do bairro Retiro. A partir do alerta repassado pelo setor de inteligência e pela PRF, as equipes intensificaram o patrulhamento e conseguiram abordar o veículo já no bairro Açude.

O condutor estava acompanhado de uma mulher. Ambos foram conduzidos, juntamente com o veículo, à delegacia de polícia (93ª DP) para averiguação. Após a análise técnica realizada pelos agentes da Polícia Civil, foi confirmado que o carro era clonado. O veículo original estava em circulação no município de Niterói (RJ).

As investigações apontaram ainda que o automóvel abordado ostentava placa falsa. A placa original possuía registro de roubo, ocorrido em 25 de setembro de 2023. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de receptação de produto de crime e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança no combate ao crime. “A integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal e os setores de inteligência foi decisiva para o sucesso dessa ocorrência. Hoje não se pode falar mais de segurança sem a integração entre todas as forças. Cada uma com sua missão constitucional, mas juntas conseguimos otimizar os recursos, permitindo uma pronta resposta como foi nesse caso. Parabenizo os nossos guardas municipais e agradeço a parceria da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil”, afirmou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop-GMVR.