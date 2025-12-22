Idoso condenado a 21 anos por estuprar filha e enteada é preso no Jardim Normandia

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (dia 22), um idoso de 65 anos condenado a 21 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) no bairro Jardim Normandia, em Volta Redonda, após trabalho de inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido da Justiça e foi localizado no momento em que se preparava para fugir para Belo Horizonte (MG). Contra ele havia mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa, após sentença condenatória proferida na última sexta-feira (dia 19).

Segundo a decisão judicial, os crimes ocorreram em 2013 e tiveram como vítimas a filha e a enteada do condenado, ambas menores de idade à época. O homem respondeu ao processo em liberdade até a sentença final.

Após a prisão, o condenado foi conduzido à 90ª DP, onde foi formalizado o cumprimento do mandado. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena imposta pelo Poder Judiciário.

O delegado titular da unidade, Marcus Montez, destacou a atuação da Polícia Civil no cumprimento das decisões judiciais. “Estuprador não merece convivência social. A Polícia Civil vai localizar, prender e garantir que cumpra cada dia de pena”, afirmou.