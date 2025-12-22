PRF inicia ‘Operação Natal’ nas rodovias federais do Rio de Janeiro

Durante o período de festas de final de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará as ações de fiscalização nas rodovias federais que cortam o Rio de Janeiro. A “Operação Natal” inicia na terça-feira (dia 23), com o objetivo de garantir a segurança viária, prevenir acidentes e coibir infrações de trânsito, e segue até o domingo (dia 28).

Na operação deste ano, as equipes da PRF têm o objetivo de reduzir o número de mortes nas rodovias federais que poderiam ser evitadas com o uso dos equipamentos de segurança. O efetivo atuará nas dez rodovias federais fluminenses, principalmente na Região Metropolitana, Baixada Fluminense e trechos de serras.

A atenção especial estará voltada para infrações como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, a falta de uso do cinto de segurança, entre outras.

O planejamento inclui a realização de comandos em pontos estratégicos e o uso de radares portáteis. As equipes também farão trabalhos educativos a fim de orientar os motoristas sobre a importância da direção responsável.

Operação Rodovida



A Operação Natal é a primeira no âmbito da Operação Rodovida. Lançado em dezembro, o Programa Rodovida, coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), reforça a fiscalização e as ações de conscientização de motoristas de todo o país, para reduzir a letalidade do trânsito no país.



Para isso, ele reúne instituições de trânsito federais, estaduais e municipais que integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A Operação Rodovida vai até o Carnaval e faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que tem o objetivo de reduzir em pelo menos metade o número de mortes no trânsito brasileiro até 2030.



Para que todos viajem em segurança nas festas e fim de ano e nas férias, a PRF alerta para alguns cuidados na hora de viajar:



– Faça a revisão do veículo;



– Acompanhe as condições meteorológicas;



– Veja as condições da rodovia;



– Descanse antes da viagem;



– Utilize o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios;



– Ultrapasse em local permitido;



– Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir;



– Respeite os limites de velocidade;



– Não use o celular ao volante;



– Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir.