Homem é preso em flagrante por tentativa de estupro em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante na madrugada de domingo (dia 21) sob suspeita de tentativa de estupro, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que estava em um momento de confraternização com colegas de trabalho na praça do bairro Colina quando se dirigiu ao carro pegar uma mochila, o suspeito a seguiu e insistiu para que “ficassem”. Ela tentou se desvencilhar das investidas, porém acabou sendo forçada a entrar no veículo. Já dentro do carro, o homem retirou as calças e começou a tentar a conjunção carnal, sem consentimento da vítima. A mulher, que trabalha como mecânica, utilizou as mãos para se defender. Imediatamente, ela enviou mensagens por aplicativos de mensagens para amigos. Conforme os áudios, é possível ouvir a vítima recusando a ação do acusado.

Imediatamente, os amigos foram até a localização enviada pela vítima, na Avenida 7 de Setembro, no Aterrado, e intervieram, o que levou à interrupção da ação. O suspeito foi contido até a chegada da polícia militar.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia. Em seguida, a mulher foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, onde passou por exame de corpo de delito. A vítima recebeu orientações sobre atendimento médico, psicológico e jurídico, além de ser informada sobre os procedimentos para solicitação de medidas protetivas de urgência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.