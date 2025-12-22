Suspeito é preso por furto a estabelecimento comercial em Volta Redonda

Um homem de 34 anos foi preso na manhã do último sábado (dia 20) suspeito de furto a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 e resultou na prisão em flagrante do suspeito, por furto qualificado.

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semop) e composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um agente civil, foram alertados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre uma possível invasão a um estabelecimento comercial, que estava fechado. Os policiais realizaram um patrulhamento no entorno, mas não encontraram nada de anormal – arrombamento ou presença de pessoas no interior do imóvel.

Após cerca de 20 minutos, no momento em que a equipe se preparava para deixar o local, os agentes avistaram um indivíduo saindo pela lateral do estabelecimento, por meio de uma casa abandonada ao lado. O homem carregava uma mochila, onde foram encontrados diversos materiais, entre eles pedaços de fios de equipamentos eletrônicos e uma torneira.

Questionado, o suspeito confessou ter entrado no estabelecimento e recolhido os objetos, alegando que os fios estavam caídos no chão. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado e o homem permaneceu preso.

“Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho integrado e da vigilância constante. A atuação rápida das equipes, aliada à atenção aos detalhes, é fundamental para combater crimes contra o patrimônio e garantir mais segurança para comerciantes e moradores de Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.

