Jovem é morto a tiros em plena luz do dia em Barra Mansa

Um jovem de 23 anos foi morto na tarde desta segunda-feira (dia 22) após ser alvejado por disparos de arma de fogo no bairro Jardim América, em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua José Sabino e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de homicídio e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída na via pública, já sem vida. Testemunhas relataram ter ouvido os tiros pouco antes de o corpo ser localizado.

O Corpo de Bombeiros foi responsável pela remoção do corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a causa exata da morte, embora as informações preliminares indiquem que o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que busca levantar elementos que possam auxiliar nas investigações. O caso será apurado pela Polícia Civil de Barra Mansa.

