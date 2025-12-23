Barra Mansa registra segundo homicídio em menos de 24 horas; Polícia Civil investiga os dois casos

A Polícia Civil de Barra Mansa investiga dois homicídios registrados em um intervalo inferior a 24 horas no município. O caso mais recente ocorreu na madrugada desta terça-feira (dia 23), no distrito de Antônio Rocha.

A vítima foi identificada como Fabrício Rangel Leonídio, de 34 anos. Ele foi morto na Estrada Ataulfo de Paiva, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

Mais cedo, outro homicídio já havia sido registrado pela 90ª DP. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na Rua José Sabino, no bairro Jardim América. A ocorrência envolveu equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída na via pública, já sem vida. Testemunhas relataram ter ouvido tiros pouco antes da localização do corpo.

O Corpo de Bombeiros realizou a remoção, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Embora a causa exata da morte ainda não tenha sido oficialmente confirmada, as informações preliminares indicam que o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo.

As áreas onde ocorreram os crimes foram isoladas para o trabalho da perícia. Ambos os casos estão sob investigação da Polícia Civil de Barra Mansa, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias dos homicídios.