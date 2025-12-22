Operação da Polícia Civil prende suspeitos de tráfico e de ataque a agentes em Volta Redonda

Três homens – com idades de 19, 31 e 33 anos – foram presos na manhã desta segunda-feira (dia 22), em Volta Redonda, durante uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de prisão contra investigados por tráfico de drogas e por um ataque armado contra agentes da 93ª DP.

De acordo com o delegado titular da unidade, Vinícius Coutinho, os presos são apontados como integrantes do tráfico nos bairros Jardim Belmonte e Siderlândia. A ação contou com o apoio de policiais civis de Barra do Piraí, Resende, Valença, Porto Real e Pinheiral, além de policiais militares.

Segundo as investigações, os suspeitos também estariam envolvidos no ataque a tiros sofrido por policiais no Jardim Belmonte, no dia 12 deste mês. Na ocasião, a equipe realizava diligências para apurar o desaparecimento de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, quando foi alvo dos disparos.

Além dos três presos, um quarto investigado, que também teve mandado expedido pela Justiça, não foi localizado durante a operação e é considerado foragido.

