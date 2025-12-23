Polícia Civil realiza nova operação em VR para cumprir mandados contra o tráfico

Policiais civis de diversas unidades da região deram apoio, no início da manhã desta terça-feira (dia 23), a uma operação deflagrada em Volta Redonda pela 93ª Delegacia de Polícia. A ação tem como objetivo o cumprimento de sete mandados de prisão expedidos pela Justiça, tendo como alvos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

As equipes, comandadas pelo delegado Vinícius Coutinho, se dividiram para atuar simultaneamente em diferentes bairros do município, entre eles Água Limpa e Padre Josimo. Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil ainda não havia divulgado um balanço oficial sobre o resultado da operação.

Esta é a segunda ação policial promovida pela Delegacia de Volta Redonda em um intervalo inferior a 24 horas. Na manhã de ontem, outra operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão, com o apoio das 88ª, 89ª, 91ª, 100ª e 101ª delegacias de polícia.

As diligências da ação anterior ocorreram nos bairros Siderlândia, Jardim Belmonte, Santa Cruz e Padre Josimo, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. As ordens judiciais são decorrentes de um inquérito que investiga crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra equipes da Polícia Civil, ocorridos no bairro Siderlândia.

Entre os presos está um homem apontado como genro de Thiago Claudio Duarte Chagas, de 40 anos, conhecido como Thiago “Cabeça”, considerado chefe do tráfico local e preso em julho do ano passado durante uma operação conjunta das polícias Federal e Civil. Os detidos foram conduzidos à 93ª DP e, após os procedimentos legais, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.