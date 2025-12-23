Mulher condenada por associação ao tráfico é presa em VR durante operação da Polícia Civil de BM

Uma mulher de 36 anos, condenada por associação ao tráfico de drogas, foi presa na manhã desta terça-feira (dia 23) durante uma operação da Polícia Civil de Barra Mansa voltada à captura de foragidos da Justiça. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, sob coordenação do delegado Marcus Montez.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 6h, em uma residência no bairro São Sebastião, em Volta Redonda, onde foi cumprido o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa. A condenação prevê pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

Após ser localizada, a mulher foi conduzida à sede da 90ª DP para o cumprimento das formalidades legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde iniciou o cumprimento da pena. De acordo com as investigações, ela foi alvo de apuração em 2018 por envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido identificada por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, que embasaram a condenação.

A Polícia Civil reforça que ações de combate ao tráfico e à criminalidade organizada seguem em andamento na região e lembra que a população pode colaborar de forma anônima por meio do Disque Denúncia.

