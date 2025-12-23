Prefeitura de Volta Redonda antecipa pagamento de dezembro do funcionalismo

A Prefeitura de Volta Redonda informou, nesta terça-feira (dia 23), que o pagamento do funcionalismo referente ao mês de dezembro será antecipado para a sexta-feira, dia 26 de dezembro, dependendo do fluxo bancário para cair na conta – o calendário previa o pagamento para o último dia útil do mês (dia 31).

“Anteriormente conseguimos antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário, assim como fizemos com a primeira metade, e agora vamos beneficiar nossos servidores com essa antecipação para que possam se planejar melhor para as festas de fim de ano”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ponto facultativo – Nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025, além do dia 2 de janeiro de 2026, será ponto facultativo na administração municipal.