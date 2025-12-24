PF prende homem em flagrante com cerca de 80 cápsulas de cocaína engolidas, no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que transportava cerca de 80 cápsulas de cocaínas ingeridas. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O homem de 36 anos de idade foi preso ao tentar embarcar em um voo com destino a Paris, capital da França.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) efetuaram a prisão em flagrante após o preso confirmar a ingestão das cápsulas.

Sob a custódia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (17º BPM), o homem foi encaminhado ao hospital em decorrência da ingestão dos entorpecentes e, até a manhã desta quarta-feira (24/12), já havia expelido 57 cápsulas.

O preso ficará hospitalizado até a completa eliminação do material, quando então será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.

