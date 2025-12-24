Jovem de 19 anos fica ferido em acidente entre caminhão e motocicleta na BR-393

Um jovem de 19 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (dia 24), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu por volta das 10h15, na altura do km 268, no trevo de Dorândia/Vargem Alegre.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão atravessava a via ao sair de Vargem Alegre, enquanto a motocicleta seguia pela rodovia no sentido Barra do Piraí. No cruzamento, houve a colisão transversal entre os veículos.

Com o impacto, o motociclista sofreu cortes e escoriações. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à Santa Casa de Barra do Piraí. O estado de saúde não foi divulgado.

Apesar do acidente, não houve impacto significativo no tráfego. O trânsito seguiu fluindo normalmente pelos acessos ao trevo durante o atendimento à ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF