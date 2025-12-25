Inmet emite alerta de onda de calor para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para a região do Sul Fluminense, com grau de severidade classificado como Perigo. O aviso teve início às 15h de segunda-feira (dia 22) e segue até as 18h desta sexta-feira (dia 26).

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem ficar cerca de 5 °C acima da média climatológica para o período, com duração estimada entre três e cinco dias. A condição pode representar risco à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.