Polícia apreende cestas básicas e fogos supostamente ligados a facção criminosa em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 24), 36 cestas básicas e 18 caixas de fogos de artifício no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O material foi encontrado em um imóvel que funciona como associação de moradores e, segundo a corporação, estaria vinculado a uma facção criminosa com atuação na localidade.

A ação ocorreu após denúncia anônima informar que os itens estariam armazenados no local para serem utilizados durante uma festa clandestina, associada ao tráfico de drogas, junto à distribuição das cestas básicas. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram a veracidade da informação ao visualizar o material pela janela do imóvel.

De acordo com o registro policial, a responsável pela associação teria sido obrigada a ceder o espaço para o armazenamento. Após franquear a entrada da guarnição, todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Após análise da autoridade policial, os itens permaneceram apreendidos por haver indícios de ligação com organização criminosa. Ninguém foi preso e os responsáveis pelo material não foram identificados até o momento. O caso foi registrado como abandono material e segue sob apuração.

Foto: Divulgação/Polícia Militar