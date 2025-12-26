Polícia investiga execução a tiros em frente a padaria em Barra Mansa

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 40 anos, executado a tiros no início da noite de quarta-feira (dia 24), véspera de Natal, no bairro São Pedro, em Barra Mansa. O crime ocorreu por volta das 20h, em frente a uma padaria na Rua Dailton Fernandes de Carvalho, e é tratado como homicídio.

De acordo com as informações apuradas, a vítima foi surpreendida por criminosos que chegaram em motocicletas e efetuaram diversos disparos. Testemunhas relataram que seis homens, divididos em três motos, participaram do ataque e fugiram logo após os tiros.

A perícia da Polícia Civil encontrou ao menos dez estojos deflagrados de calibre 9mm no local. O homem foi atingido por cerca de oito disparos e morreu ainda na via pública. Ele foi identificado como Júlio César Garcia, de 40 anos, e, segundo a polícia, não possuía anotações criminais.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram a ação criminosa, ainda que à distância, e devem auxiliar no avanço das investigações. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 22h27 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A delegacia de Barra Mansa apura a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Este foi o quarto homicídio registrado no município em menos de uma semana.

