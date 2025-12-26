Alunos viram ‘detetives’ e ajudam escolas de Barra Mansa a reduzirem gastos com energia elétrica

A parceria entre a Light e a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa tem gerado resultados dentro e fora das salas de aula. Por meio do projeto “Detetives da Energia”, alunos da rede pública estão sendo incentivados a adotar práticas de consumo consciente de energia elétrica. Entre os meses de junho e agosto deste ano, as escolas participantes do município registraram uma economia média de 20% nas contas de luz.

Essa iniciativa transforma estudantes em verdadeiros fiscais do desperdício. Como “detetives”, eles passam a observar o dia a dia das escolas, identificando situações como luzes acesas sem necessidade, equipamentos ligados fora de uso e climatização inadequada dos ambientes. A proposta estimula o protagonismo juvenil e envolve toda a comunidade escolar na construção de hábitos mais sustentáveis.

Atualmente, o projeto conta com a participação das 68 escolas da rede municipal, mobilizando cerca de 14 mil alunos em Barra Mansa. Cada unidade acompanha seu consumo mensal de energia e desenvolve estratégias para reduzir gastos nas contas de energia. As escolas que alcançam as maiores reduções percentuais são reconhecidas e premiadas pela Light. Como exemplo dos resultados alcançados, o Colégio Municipal Washington Luiz, localizado no bairro da Saudade, registrou redução de 23% no consumo de energia ao longo do projeto.

Um dos prêmios da ação – que acontece após um período de avaliação de três meses – foi a realização de uma visita em um dos equipamentos educativos e culturais da concessionária: o Centro Cultural Light, no Centro do Rio, proporcionando aos alunos uma experiência educativa que ampliou o aprendizado para além da sala de aula, integrando educação, história, cultura e sustentabilidade.

“Mais do que promover economia no ambiente escolar, o Detetives da Energia leva o aprendizado para dentro das casas dos alunos, contribuindo para que as famílias também adotem práticas de eficiência energética. A iniciativa integra o Programa Educativo Cultural Light, conjunto de ações educativas que busca sensibilizar crianças e adolescentes sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais sustentável”, afirma Estela Alves, coordenadora de Responsabilidade Social da Light.

Famílias envolvidas

O envolvimento das famílias é um dos pontos fortes da ação. Os alunos levaram os aprendizados para casa e passaram a observar, junto aos responsáveis, os hábitos de consumo de energia, ampliando o impacto do projeto. Após a experiência com um simulador, os alunos realizaram a investigação do consumo de energia em seus lares, dialogando com as famílias e comparando os dados simulados com a realidade e a vivência no dia a dia.

Para a secretária municipal de Educação de Barra Mansa, Linamar Carvalho Alves, a experiência tem sido extremamente positiva no município. “Estamos totalmente envolvidos neste projeto, no qual os alunos aprendem na escola e com a Light. E depois levam todo o conhecimento adquirido para dentro de casa, compartilhando com seus pais, mães e toda família. Estamos acompanhando de perto os resultados dessa iniciativa, que reforça a importância da educação para a construção de hábitos mais conscientes”, afirma a secretária.

Com a parceria entre Light e Prefeitura de Barra Mansa, o projeto fortalece a relação entre escola, comunidade e concessionária, ampliando o impacto positivo das ações de conscientização e estimulando uma cultura permanente de uso responsável da energia elétrica.

Foto: Divulgação