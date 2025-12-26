PRF flagra motorista sem CNH dirigindo na contramão na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na quarta-feira (dia 25), um motorista sem habilitação dirigindo pela contramão na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 323, em Itatiaia. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30 pela equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF, durante patrulhamento no retorno da rodovia.

Segundo a PRF, os agentes se depararam com um veículo trafegando na contramão e realizaram a abordagem. No interior do carro havia sete ocupantes, sendo quatro adultos e três crianças, caracterizando excesso de lotação. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor não possuía CNH e apresentava odor etílico no hálito. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que registrou o índice de 0,23 mg/L, que caracteriza infração administrativa por dirigir sob efeito de álcool.

Ainda durante a abordagem, os policiais encontraram acessórios para consumo de maconha, como dichavador e papel seda, além de uma bucha da droga escondida dentro de um maço de cigarros. Um dos passageiros assumiu ser o proprietário do entorpecente, afirmando que seria para consumo próprio.

Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e o passageiro responderá por porte de droga para consumo pessoal. Já o condutor vai responder pelo crime de dirigir veículo automotor sem habilitação.

Os acessórios para consumo de drogas e a maconha foram apreendidos e serão encaminhados para destruição. O veículo foi removido para o pátio, e, além dos procedimentos criminais, foram aplicadas diversas multas pelas infrações constatadas. O valor total das multas soma R$ 4.988,99.

Após assinar termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando intimado, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.