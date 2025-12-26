Mulher é atingida por bala perdida durante confraternização em Volta Redonda

Uma mulher de 53 anos ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida na madrugada da quarta-feira (dia 24), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O caso ocorreu por volta das 2h e foi registrado após a Polícia Militar ser acionada para verificar o atendimento de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital São João Batista.

Segundo relato da própria vítima aos policiais, ela participava de uma confraternização em sua residência, na Rua Joana Onório Silva, quando ouviu um barulho vindo do telhado. Em seguida, percebeu que havia sido atingida no braço. A mulher contou que só tomou conhecimento de que se tratava de um ferimento provocado por arma de fogo após receber atendimento médico, quando foi informada de que havia sido vítima de uma bala perdida.

A Polícia Militar informou que a mulher não possui antecedentes criminais e que ela optou por não registrar a ocorrência formalmente na delegacia. Ainda assim, o caso foi comunicado e encaminhado à 93ª DP, sendo enquadrado como disparo de arma de fogo ou acionamento de munição.

Com informações de Tico Balanço