Calor intenso atinge Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral e Volta Redonda nesta sexta-feira; SES-RJ emite alerta

A sexta-feira (dia 26) será marcada por sol forte e temperaturas elevadas em municípios do Sul Fluminense, como Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral e Volta Redonda. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, e calor persistente ao longo do dia, com ventos fracos a moderados.

O cenário faz parte de um período de calor excessivo que atinge todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com os órgãos de monitoramento, as temperaturas seguem acima da média para esta época do ano, com risco maior para a saúde da população, especialmente em áreas urbanas.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) emitiu alerta para os 92 municípios fluminenses, classificando diferentes níveis de risco. Piraí aparece entre as cidades com previsão de calor extremo. Barra do Piraí está no grupo de municípios com calor severo, enquanto Pinheiral e Volta Redonda foram incluídas na categoria de calor leve, mas ainda assim exigem atenção e cuidados.

Segundo a SES-RJ, períodos prolongados de altas temperaturas aumentam a incidência de problemas cardiovasculares, desidratação e mal-estar, principalmente entre idosos, crianças, pessoas acamadas e trabalhadores expostos ao sol. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais funcionam como pontos públicos de hidratação.

Entre as orientações estão a ingestão frequente de água, o uso de roupas leves, a manutenção de ambientes ventilados, alimentação leve, uso de protetor solar e a recomendação de evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia.