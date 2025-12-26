Piraí: Homem de 42 anos morre após sofrer mal súbito na Dutra

Um condutor de 42 anos morreu após sofrer um mal súbito na manhã desta quinta-feira (dia 26), na Dutra, em Piraí. O caso ocorreu por volta das 8h, na altura do km 240, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista se sentiu mal, conseguiu parar o veículo na margem da via e desembarcou. Em seguida, caiu inconsciente ao lado do automóvel. No carro estavam a companheira da vítima e uma criança.

A equipe de resgate médico da CCR foi acionada e esteve no local, mas, ao chegar, o médico constatou o óbito do condutor, causado por mal súbito. Diante da situação, a PRF realizou a preservação do local e acionou os órgãos competentes para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí. O Corpo de Bombeiros foi chamado para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

