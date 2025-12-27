PRF presta primeiros socorros e salva motociclista ferida na Dutra, em Piraí

Uma motociclista de 27 anos ficou gravemente ferida após sofrer uma queda na tarde deste sábado (dia 27) no km 234 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A vítima apresentava fratura exposta e perda intensa de sangue, mas teve a vida preservada graças à rápida intervenção de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a equipe realizava ronda por volta das 16h30, no sentido Rio de Janeiro, quando foi alertada por populares que acenavam de forma intensa para a viatura. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a condutora caída na pista, com sangramento considerado massivo no membro superior direito.

Um dos agentes, habilitado em Manobras de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (MARC 1), fez a avaliação inicial e identificou a gravidade do ferimento. Imediatamente, foi realizada a contenção da hemorragia com a aplicação de um torniquete, procedimento essencial para evitar a perda excessiva de sangue e estabilizar a vítima até a chegada ao hospital.

Após os primeiros socorros, a motociclista foi levada pela própria equipe da PRF ao Hospital Flávio Leal, em Piraí, onde recebeu atendimento médico e foi estabilizada. Durante a ocorrência, os policiais constataram que a jovem possuía Carteira Nacional de Habilitação apenas na categoria “B”, que permite a condução de automóveis, mas não de motocicletas.

Foto: Divulgação/PRF