Homem agride a ex, toma bebê à força, fere testemunha e acaba preso em Resende; suspeito ainda ameaçou os policiais

Um homem de 31 anos foi preso na noite de sábado (dia 27) após agredir a ex-companheira, de 24, e resistir à abordagem policial em Resende. A ocorrência foi registrada na Rua Santa Rosa, no bairro Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que foi atingida por dois socos desferidos pelo ex-marido. Após as agressões, o homem teria tomado à força o filho do casal, um bebê de sete meses, e fugido para a rua.

Após buscas, os policiais localizaram o suspeito na residência de um parente. Durante a tentativa de abordagem, ele se recusou a devolver a criança e apresentou comportamento agressivo. A situação foi contida quando a mãe do suspeito conseguiu retirar o bebê e entregá-lo à vítima.

Ainda segundo a PM, o homem apresentava sinais de embriaguez. Depois da devolução da criança, ele agrediu uma testemunha com um soco no rosto, provocando fratura no nariz. Em seguida, tentou fugir, resistiu à prisão e desacatou e ameaçou os policiais.

A vítima e a testemunha foram encaminhadas ao Hospital de Emergência para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado.

O homem foi levado para a delegacia de Resende, onde foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e resistência à prisão. Ele permanece à disposição da Justiça.