Polícia apreende drogas e dinheiro durante ação contra o tráfico em Volta Redonda; adolescente é detido

Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a apreensão de entorpecentes, dinheiro e a condução de quatro suspeitos à delegacia, neste domingo (dia 28), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Rua Frei Henrique Soares, após denúncia de populares sobre a venda de drogas em um bar da região.

Segundo a PM, equipes do serviço reservado e do GAT I realizavam patrulhamento quando foram informadas de que um jovem estaria comercializando entorpecentes no local. Durante a abordagem, um adolescente de 17 anos tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, correndo em direção ao bar onde estavam outros três suspeitos: um adolescente de 16 anos, um homem de 25 anos e outro de 36 anos.

Na revista pessoal, com o adolescente de 17 anos, os policiais encontraram R$ 80 em dinheiro e um telefone celular. Com os demais abordados, nada de ilícito foi localizado. No entanto, durante buscas nas imediações, a equipe encontrou uma residência aparentemente abandonada. Presa ao medidor de energia, havia uma bolsa contendo drogas e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos R$ 977 em espécie, um aparelho celular, 116 gramas de maconha, 185 gramas de cocaína e 3 gramas de crack, além de porções já fracionadas e prontas para venda.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 93ª DP. Após análise da autoridade policial, o adolescente de 17 anos foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu apreendido, à disposição da Justiça. Os outros três suspeitos foram ouvidos e liberados. A perícia confirmou a quantidade e o tipo dos entorpecentes apreendidos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar