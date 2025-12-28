Menina de 2 anos morre após se afogar em piscina durante chá revelação em Volta Redonda

Uma tragédia marcou a realização de um chá revelação na tarde desse sábado (dia 27), em um espaço de festas no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Uma criança de apenas 2 anos morreu após se afogar em uma das piscinas do local.

De acordo com informações apuradas junto à polícia, o pai percebeu a ausência da filha no momento em que os convidados se organizavam para tirar uma foto. Ao procurar pela menina, ela foi encontrada submersa na piscina do espaço.

A criança, identificada como Kamilly Victoria Idalino do Nascimento, chegou a ser socorrida e levada às pressas para o Hospital Munir Rafful, no bairro Retiro. Apesar do atendimento médico, a menina não resistiu.

A morte causou forte comoção entre familiares e amigos. Nas redes sociais, mensagens de pesar e homenagens foram publicadas, destacando a alegria e a doçura da criança. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre velório e sepultamento.

