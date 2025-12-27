Polícia Civil prende um suspeito e avança na investigação sobre desaparecimento de motoboy em Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na tarde deste sábado (dia 27), um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do motoboy Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos. A prisão ocorreu por volta das 15h, no bairro Açude, durante a Operação Entrega Decifrada, coordenada pela 93ª DP.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho de investigação, conduzido pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos Neto, vem apresentando avanços significativos após mais de dois meses de apuração. Durante as diligências, os agentes conseguiram localizar a motocicleta e o telefone celular da vítima, que haviam desaparecido junto com Wesley no dia 21 de outubro, quando ele foi visto pela última vez no bairro Siderlândia.

Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o investigado, que foi cumprido neste sábado. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde permanece à disposição da Justiça.

Apesar do avanço nas investigações, o corpo do motoboy ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que segue em busca de outros possíveis envolvidos no crime e trabalha para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e chegar ao paradeiro da vítima. As apurações continuam sob sigilo para não comprometer o andamento do caso.

Wesley trabalhava como motoboy por aplicativo e, segundo familiares, realizava uma corrida com saída do bairro Retiro e destino ao Siderlândia quando desapareceu. Desde então, familiares e amigos vivem a angústia da espera por respostas.

Após a divulgação da prisão, a mãe de Wesley, Rosilene dos Santos Silva, se manifestou nas redes sociais, agradecendo o apoio recebido e destacando a fé como força para enfrentar a dor. Ela afirmou que seu maior desejo é saber o que aconteceu com o filho e ressaltou que nenhuma mãe merece passar por uma situação como essa.

Foto: Divulgação