Plano integrado de segurança do Governo do Estado para o Réveillon 2026 mobiliza mais de 28.700 agentes

Mais de 28.700 agentes estarão mobilizados durante a virada do ano, em uma ação coordenada do Governo do Estado, que envolve a atuação conjunta das forças de segurança, com monitoramento 24 horas, uso de tecnologia e cobertura de atendimento por todo o território fluminense. O planejamento contempla desde patrulhamento e bloqueios até ações preventivas, atendimento especializado e resposta rápida a ocorrências. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (26/12), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

– Não tenho dúvida que será, mais uma vez, um Réveillon histórico no Rio de Janeiro. Deixo um recado muito claro para moradores e visitantes. Venham para o Rio, passem o Réveillon aqui, que será um Réveillon de alegria, mas, sobretudo, de paz. É uma operação grande, complexa, mas o Estado está muito preparado para receber os turistas e proporcionar um ótimo Ano Novo àqueles que também moram aqui – afirmou o governador Cláudio Castro.

O secretário estadual de Segurança Pública, delegado Victor dos Santos, destacou o planejamento e o trabalho de integração no esquema de segurança em Copacabana e em todo o estado. Para o secretário, a utilização de novas tecnologias para proteger as pessoas também é um dos fatores para a contínua atração de turistas estrangeiros para o Rio.

– Em todo o estado a segurança vai atuar na terra, no céu e no mar. Daremos proteção a todos aqueles que venham assistir à festa, seja um turista internacional, doméstico ou a nossa população. Promoveremos a tranquilidade para que as famílias possam assistir a esse grande evento em Copacabana. Contamos com um importante investimento em tecnologia para continuar a promover um evento grandioso e com sucesso na segurança pública – ressaltou o secretário Victor dos Santos.

Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vai empregar mais de 23 mil policiais em todo o estado durante o Réveillon 2026, com o apoio de 3.224 viaturas. Deste total, 300 veículos estarão equipados com câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas, tecnologia que será utilizada pela primeira vez em um grande evento, ampliando a capacidade de identificação de foragidos e veículos irregulares. O policiamento nas ruas e a atuação integrada ao CICC vão garantir monitoramento em tempo real e pronta resposta a ocorrências em todas as regiões.

Principal palco da virada, Copacabana contará com um esquema especial da Polícia Militar, com 3.500 policiais e 182 viaturas, incluindo motos e quadriciclos. A operação prevê 17 pontos de revista, com uso de reconhecimento facial e detectores de metal, além dos pontos de bloqueio e revista nas vias de acesso, com o emprego de 1.026 policiais. O policiamento será reforçado ainda com 78 torres de observação, distribuídas pelo canteiro central, calçadão, espelho d’água e entorno dos três palcos, 70 pontos de baseamento de viaturas e uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM).

O planejamento deste ano traz duas novidades. Uma é a divisão da orla de Copacabana em cinco Postos de Controle de Área (PCA). Em cada uma dessas áreas demarcadas, começando pelo Leme e terminando no Posto Seis, haverá uma van com uma equipe de policiais sob comando de um oficial.

O outro recurso é o emprego de quatro equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM), já acionado com sucesso no carnaval de rua. Lotados no RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão), os policiais têm expertise em prevenir distúrbios e circulam em linha em meio à multidão, utilizando capacetes brancos para que sejam identificados com mais facilidade.

O monitoramento contará com três drones com transmissão de imagens em tempo real, além de veículos de apoio como o CICC Móvel, com acesso às imagens das câmeras da localidade. O planejamento da PM também abrange outras áreas da capital, como Barra/Recreio, Leblon/Ipanema e Aterro do Flamengo/Botafogo, além de Grande Niterói, na Região dos Lagos e Costa Verde. A Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida realizará ações educativas nos locais de eventos.

Polícia Civil

A Polícia Civil vai disponibilizar 3.800 agentes em todo o estado, com reforço nas Centrais de Flagrante, especialmente na 12ª DP (Copacabana) e 14ª DP (Leblon), além do fortalecimento das delegacias da Zona Sul. Haverá equipes dedicadas de perícia criminal, reforço em unidades especializadas como a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) e a Delegacia do Aeroporto Internacional (DAIRJ) — com policiais fluentes em línguas estrangeiras — e atenção especial ao registro de ocorrências envolvendo adolescentes, que serão centralizadas na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), em Copacabana.

Delegacias de áreas com grandes eventos – como Zona Oeste, Ilha do Governador, Niterói, Madureira, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e Costa Verde – também terão reforço, com todas as demais unidades de sobreaviso.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros vai empregar 1.500 militares, com 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, incluindo dois mega drones com megafone, farol de busca de longo alcance e capacidade de voo em condições adversas.

A corporação contará ainda com três Postos de Comando e Controle e 38 novos postos móveis de salvamento marítimo, uma novidade desta edição no planejamento. Em Copacabana, área de maior concentração de público, serão 170 bombeiros, seis forças-tarefa, 20 postos de guarda-vidas e equipes médicas tripulando motos aquáticas para agilizar o atendimento.

Lei Seca e Segurança Presente

A operação também inclui ações da Lei Seca, com fiscalizações nos principais pontos de eventos da Região Metropolitana, além de abordagens educativas em praias e áreas de grande concentração de pessoas. O programa Segurança Presente atuará nos acessos às praias, saídas de metrô e locais de maior fluxo, com 115 policiais e 43 viaturas.

Já a Secretaria de Administração Penitenciária vai incrementar o efetivo com mais 255 policiais penais, ampliando o uso de scanners e protocolos de segurança nas unidades prisionais. Mais de 9.900 pessoas estarão sendo monitoradas por tornozeleira eletrônica, com atenção especial para a orla de Copacabana e seu entorno.

Recorde de turistas

Durante a coletiva, o governador informou que, até novembro deste ano, o Rio de Janeiro recebeu quase 2 milhões de turistas internacionais, número que representa um crescimento de 45,9% em relação ao ano anterior. Em apenas 10 meses, o estado já superou 100% de todo o fluxo internacional registrado em 2024, evidenciando a potência do Rio como atração turística.