Jovem é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas na tarde desse domingo (dia 28), no bairro Santa Inês, em Barra Mansa A ação ocorreu após denúncias de populares e terminou com a apreensão de cocaína, maconha, dinheiro e um celular.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, a equipe percebeu dois suspeitos que, ao avistarem a viatura, tentaram fugir e se esconder atrás de um caminhão. Ainda de acordo com a corporação, na tentativa de escapar, os envolvidos teriam tentado se desfazer dos entorpecentes, mas foram alcançados e abordados.

Com eles, os policiais apreenderam 60 eppendorfs de cocaína (48 gramas), sete porções de maconha (41 gramas), R$ 100 em espécie e um telefone celular. Os dois foram levados para a 90ª DP, onde o material passou por perícia, que confirmou as quantidades das drogas.

Após a análise da autoridade policial, o suspeito de 18 anos foi autuado pelo artigo 33 da Lei de Drogas e permaneceu preso. Já o outro envolvido, de 23 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar