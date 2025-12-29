Estado do RJ anuncia criação de salas de monitoramento e sensação térmica no Sul Fluminense

O Governo do Estado apresentou, nesta segunda-feira (dia 29), o balanço do fim de semana da força-tarefa para atenuar os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro. O conjunto de medidas foi determinado pelo governador Cláudio Castro para minimizar os riscos à saúde da população. Entre elas, a criação de salas de monitoramento e sensação térmica nos municípios de Barra Mansa, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Rio de Janeiro, São João da Barra e Volta Redonda. Os dados coletados são diretamente compartilhados com as prefeituras, integrando informações meteorológicas.

A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e o Inea também acompanham os efeitos do calor intenso sobre recursos hídricos, vegetação e fauna. O reforço veio com a criação de uma sala de monitoramento de temperatura e sensação térmica, que irá acompanhar a onda de calor e emitir alertas em tempo real a partir de 30 estações localizadas em 10 municípios do estado.

Balanço

A coletiva de imprensa, realizada na sede da Cedae, teve a participação dos representantes das secretarias de Defesa Civil/ Corpo de Bombeiros, Saúde, Ambiente e da Cedae.



“Desde o início dessa onda de calor extremo, determinei uma atuação integrada para proteger a população. Estamos usando toda a estrutura do Governo do Estado para enfrentar os efeitos do calor, com planejamento, tecnologia e presença nas ruas. Nossa prioridade é garantir bem-estar, prevenção e resposta rápida”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A atuação integrada do Governo do Estado para garantir o bem-estar da população une frentes de atuação para fornecer hidratação gratuita em locais estratégicos, reforço da assistência em saúde, segurança nas praias, além do monitoramento e alertas meteorológicos e vigilância ambiental.

No primeiro dia da megaoperação de hidratação promovida pela Cedae, no domingo (dia 28), foram distribuídos 15 mil litros de água potável nas praias de Copacabana, Leme e Ipanema, na Zona Sul, além do Parque Madureira, na Zona Norte, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para manter a água gelada, foram utilizadas 3,4 toneladas de gelo.



“Mais uma vez a população pode contar com a Cedae para minimizar os efeitos do calor extremo. Assim como já fizemos em outras situações, como em grandes shows e no Carnaval, mobilizamos equipes em pontos estratégicos para garantir hidratação e bem-estar de todos”, disse o Presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon.



A operação da Cedae conta com a chamada “Frota da Hidratação”, que inclui uma Kombi e 14 bicicletas posicionadas em postos de salva-vidas. Nos pontos também são disponibilizados bebedouros para pets. Toda a água é proveniente da ETA (Estação de Tratamento de Água) Guandu, com monitoramento contínuo por laboratório móvel, garantindo a qualidade do abastecimento.



Nesta segunda-feira (29/12), a ação tem como foco os passageiros do transporte público. Os pontos de hidratação estão localizados nas estações de trem da Central do Brasil, Bangu, Campo Grande e Madureira. No centro do Rio, o atendimento também será realizado à população em situação de rua.



Atenção à saúde

A Secretaria de Saúde também vem adotando uma série de medidas para o enfrentamento das ondas de calor. Durante o fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 300 atendimentos relacionados à sintomas de calor nas UPAs estaduais, onde também foram montadas salas de hidratação. Estes pontos ficam instalados em áreas externas para atender, também, a população em situação de vulnerabilidade nos dias mais quentes.



“Na última quinzena foram atendidas mais de 2.000 pessoas nas UPAs estaduais com sintomas relacionados ao calor. As unidades estão seguindo protocolos de classificação de risco para garantir atendimento ágil e seguro aos pacientes. Estamos reforçando, ainda, as ações de prevenção e cuidado, especialmente para idosos e crianças. Nas Unidades de Pronto Atendimento, os pacientes que necessitam de hidratação extra recebem os sais de hidratação, seja para uso imediato ou para levar para casa, para seguir com os cuidados necessários”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Melo.



Como reforço operacional do SAMU, cinco duplas de motolâncias ficam estrategicamente posicionadas nas diferentes áreas geográficas da cidade, além de três veículos de intervenção rápida. As equipes assistenciais são compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, devidamente capacitados e equipados com os insumos necessários.



A secretaria também realiza emissão diária de alertas e orientações aos municípios, com monitoramento pelo painel Vigidesastres, garantindo respostas rápidas e coordenadas. Há ainda o Painel Monitora – Excesso de Calor, que reúne informações técnicas para gestores e conteúdos simplificados para a população em geral.



Bombeiros

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuam com o reforço do efetivo para a Operação Verão. Mais de 1 mil bombeiros estão atuando diretamente nas praias, que receberam 38 postos-móveis de guarda-vidas. Somente neste fim de semana, foram registradas 19.482 ações de prevenção a afogamentos, 104 crianças perdidas e 87 resgates a banhistas.



Com investimento superior a R$ 23 milhões em equipamentos, tecnologia e valorização da tropa, a Operação Verão conta agora com drones que emitem alertas sonoros sobre os riscos do banho de mar noturno. O equipamento é mais um aliado na prevenção a afogamentos. Em 2025, o Corpo de Bombeiros contabilizou mais de 19 mil salvamentos realizados, sendo 13 mil somente no município do Rio de Janeiro. Ao todo, 52 vidas foram protegidas e mais de 3.100 crianças foram localizadas.



“O reforço do efetivo, aliado ao investimento em tecnologia e equipamentos modernos, como o uso de drones com alertas sonoros, fortalece a prevenção e salva vidas. Nosso foco é antecipar riscos, orientar os banhistas e agir com rapidez para reduzir acidentes e proteger famílias”, declarou o subsecretário de Estado de Defesa Civil, coronel Charbio Guijarro.



A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e o Inea também acompanham os efeitos do calor intenso. Entre as medidas adotadas, está a ampliação das áreas de hidratação em 19 unidades de conservação abertas ao público com áreas de lazer.



“Estamos com nossas equipes de guarda-parques em alerta máximo para dar apoio aos visitantes e promover o atendimento à fauna. Além disso, seguimos acompanhando de perto os impactos do calor na vegetação e nos recursos hídricos, principalmente os rios que servem de captação de água para o abastecimento”, disse o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



