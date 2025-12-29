Proprietária de loja que pegou fogo na Vila Mury acredita em incêndio criminoso e recebe apoio nas redes

Uma loja feminina especializada na venda de biquínis e roupas de ginástica pegou fogo na manhã desta segunda-feira (dia 29), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Pastor César Dacorso Filho e teve parte da estrutura atingida pelas chamas. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h59min e mobilizou dois caminhões, um carro de apoio e uma ambulância. O incêndio foi controlado por volta das 9h30min. Para o trabalho das equipes, o trânsito na avenida precisou ser interditado, com desvio para uma rua lateral.

Visivelmente abalada, a proprietária da loja, conhecida como Rafa, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi vítima de um incêndio criminoso e disse saber quem seria o responsável. A empresária também divulgou uma foto registrando o momento em que formalizava a ocorrência na delegacia.

A Polícia Civil de Volta Redonda investiga o caso.

Rede de solidariedade

Após a divulgação do caso, amigos, seguidores e clientes passaram a manifestar apoio à empresária nas redes sociais. Mensagens destacam a trajetória de trabalho e a dedicação de Rafa ao negócio. “Você vai dar a volta por cima porque é uma das mulheres mais batalhadoras que eu já conheci”, escreveu uma cliente. Outra publicação lembrou a rotina intensa da empresária: “Ontem ela estava trabalhando até tarde, em pleno domingo”.

A influenciadora Bel Ribeiro lamentou o ocorrido e mobilizou suas seguidoras para apoiar a reconstrução do negócio, tanto no espaço físico quanto nas vendas on-line. “Peço encarecidamente que a sigam e ajudem a Rafa nesse recomeço”.

A empresária Virna Freitas, que também atua no segmento de biquínis, reforçou que, diante da situação, não há espaço para concorrência. “Não tem como não se solidarizar num momento desses. Vamos ajudá-la a dar a volta por cima”, declarou.

Foto: Reprodução