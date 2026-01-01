Angra começa a cobrar taxa de turismo de visitantes

A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou nesta quinta-feira (dia 1º) a implantação gradual da Taxa de Turismo Sustentável, chamada de Angra Viva. Nesta primeira fase, a cobrança será aplicada apenas aos visitantes que chegam ao município em ônibus, micro-ônibus, vans de turismo ou como passageiros de navios de cruzeiro.

De acordo com a prefeitura, o valor da taxa será cobrado diretamente pelas empresas responsáveis pelos passeios turísticos, no momento da compra do pacote. Após o pagamento, as operadoras farão o repasse dos recursos ao município.

A administração municipal informou que a Taxa de Turismo Sustentável tem como objetivo organizar a atividade turística e garantir que o crescimento do setor aconteça de forma equilibrada. A medida busca reduzir impactos ambientais e melhorar a gestão do fluxo de visitantes em períodos de alta demanda.

Os recursos arrecadados com a Angra Viva serão destinados a ações de preservação do patrimônio natural, melhorias na infraestrutura da cidade e iniciativas voltadas à qualificação dos serviços turísticos. Segundo a prefeitura, a proposta é beneficiar tanto os moradores quanto os turistas, assegurando uma experiência mais sustentável em um dos destinos mais visitados do país.