Angra começa a cobrar taxa de turismo de visitantes

A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou nesta quinta-feira (dia 1º) a implantação gradual da Taxa de Turismo Sustentável, chamada de Angra Viva. Nesta primeira fase, a cobrança será aplicada apenas aos visitantes que chegam ao município em ônibus, micro-ônibus, vans de turismo ou como passageiros de navios de cruzeiro.
De acordo com a prefeitura, o valor da taxa será cobrado diretamente pelas empresas responsáveis pelos passeios turísticos, no momento da compra do pacote. Após o pagamento, as operadoras farão o repasse dos recursos ao município.
A administração municipal informou que a Taxa de Turismo Sustentável tem como objetivo organizar a atividade turística e garantir que o crescimento do setor aconteça de forma equilibrada. A medida busca reduzir impactos ambientais e melhorar a gestão do fluxo de visitantes em períodos de alta demanda.
Os recursos arrecadados com a Angra Viva serão destinados a ações de preservação do patrimônio natural, melhorias na infraestrutura da cidade e iniciativas voltadas à qualificação dos serviços turísticos. Segundo a prefeitura, a proposta é beneficiar tanto os moradores quanto os turistas, assegurando uma experiência mais sustentável em um dos destinos mais visitados do país.
Absurdo! Trata-se de mais um abuso, uma ilegalidade: O turista já gasta no município por hospedagem, alimentação, estacionamento, passeios de barco etc. O turista não é ressarcido quando assaltado ou “extorquido” pelos donos das barracas nas praias. Então estamos falando de dupla tributação: O turista paga quando consome e paga antecipado só por visitar o município.