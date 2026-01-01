Mega da Virada sai com prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão; confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal divulgou na manhã desta quinta-feira (dia 1º) o resultado da Mega da Virada 2025, que sorteou o maior prêmio da história das loterias no Brasil: R$ 1,09 bilhão. As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

O sorteio estava previsto para a noite de quarta-feira (dia 31), mas foi adiado por problemas técnicos nos sistemas da Caixa. Segundo a instituição, o volume recorde de apostas provocou instabilidade, com pico de até 120 mil transações por segundo nos canais digitais.

A Mega da Virada não acumula e o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem as seis dezenas. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor será repartido entre quem acertar cinco números, e assim sucessivamente.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após o sorteio. Valores acima de R$ 10 mil só podem ser retirados em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identificação.

Foto: Reprodução/Caixa