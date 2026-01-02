Cláudio Castro oficializa reajuste de 166% no auxílio-alimentação da Polícia Militar

O governador Cláudio Castro publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (dia 2) o decreto que garante o reajuste de 166% no auxílio-alimentação da Polícia Militar. O benefício estava congelado há mais de 20 anos e passa de R$ 162,60 para R$ 433,80 mensais. A medida foi anunciada em novembro do ano passado por Castro.

– Esse reajuste representa a valorização dos policiais militares, que há décadas não tinham esse benefício atualizado. Queremos proporcionar melhores condições a quem arrisca a vida todos os dias para proteger a população – afirmou o governador Cláudio Castro.

O novo benefício foi calculado com base em etapas diárias de alimentação, de R$ 7,23 e R$ 7,76, multiplicadas pelo número de refeições realizadas pelo policial no mês.

O último reajuste do benefício de alimentação da Polícia Militar tinha sido realizado em setembro de 2004, através do decreto 36.280.