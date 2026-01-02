Motociclista morre após colisão com carro na Avenida Presidente Kennedy, em Barra Mansa

Um homem de 42 anos morreu na tarde desta sexta-feira (dia 2) após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A colisão aconteceu por volta das 15h.

Segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, a vítima – que conduzia a motocicleta – já havia sido socorrida por equipes do SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro envolvido foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento, o trânsito na Avenida Presidente Kennedy apresentou lentidão e agentes da Polícia Militar atuaram no controle do fluxo de veículos e no apoio à ocorrência.