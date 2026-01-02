Polícia Militar apreende drogas durante patrulhamento no bairro Paraíso, em Barra Mansa; suspeito fugiu

Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e dinheiro na tarde desta sexta-feira (dia 2), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo de Paula e encaminhada para a 90ª DP.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu informações de que suspeitos estariam realizando tráfico de drogas na localidade. Durante a verificação, os policiais avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu, não sendo possível capturá-lo.

Durante buscas no ponto onde o suspeito estava, os agentes encontraram uma bolsa plástica contendo 56 pinos de cocaína, cerca de 45 gramas, 15 pedras de crack, aproximadamente 5 gramas, 15 tiras de maconha, somando cerca de 35 gramas, além de R$ 190 em dinheiro.

Todo o material foi apreendido e será encaminhado para perícia. O caso foi registrado como abandono de material.

Foto: Divulgação