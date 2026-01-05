Serra das Araras: Desmontes de rochas serão retomados nesta terça-feira, dia 6

A RioSP, uma empresa Motiva, avança com as atividades de detonação de rochas para construção das novas pistas de subida e decida da Serra das Araras. Nesta semana, as atividades acontecerão na terça-feira (dia 6), quarta (dia 7) e quinta (dia 8). As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi (RJ). Durante as atividades, a pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade. Em caso de dúvidas, o cliente pode obter outras informações pelo APP Motiva Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238, pelo telefone 0800 017 35 36ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.

Foto: Divulgação/RioSP