Urgente: Homem morre após agressão no Retiro

Um homem de 49 anos morreu na noite desta segunda-feira (dia 5) após ser brutalmente agredido na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, de costas, já sem vida, apresentando diversas marcas de agressão pelo corpo. O óbito foi constatado ainda no endereço e a área foi isolada para os trabalhos de praxe.

A vítima, moradora do próprio bairro Retiro, não possuía antecedentes criminais. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. O caso foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), que ficará responsável pelas investigações.

Foto: Arquivo