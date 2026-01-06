Alerta na Dutra: Com 850 toneladas, primeira carga superdimensionada do ano passa pelo Sul Fluminense

A primeira carga superdimensionada de 2026 está cruzando a Região Sul Fluminense na manhã (dia 6) provocando alterações no tráfego da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O transporte, escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), leva um transformador com destino ao Porto de Itaguaí e ocupa toda a pista devido às dimensões excepcionais do conjunto.

O Conjunto Veicular de Carga (CVC) saiu de Guarulhos, em São Paulo, e tem como previsão inicial o deslocamento entre Queluz (SP) e Penedo, em Itatiaia (RJ), na altura do km 317 da Dutra. O peso bruto total do conjunto – veículo mais carga – é de aproximadamente 850 toneladas. Ao todo, são 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura, trafegando a uma velocidade média de apenas 20 km/h.

Por volta das 9h40, a carga passava pelo pedágio de Itatiaia, no km 324, onde foi necessária uma operação especial de contrafluxo. Durante a manobra, os dois sentidos da rodovia foram temporariamente interditados para que o transporte seguisse pela contramão e, logo após o pedágio, retornasse à pista no sentido Rio de Janeiro. Às 10h30, a carga foi estacionada em Penedo.

A PRF acompanha toda a operação com escolta dedicada, conforme determina a legislação para cargas superdimensionadas, justamente pelo impacto direto na fluidez e na segurança do tráfego. A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, se possível, buscar rotas alternativas.

No período da tarde, caso as condições operacionais e de segurança permitam, o comboio deve avançar até o km 299 da Dutra, na entrada de Bulhões, no município de Porto Real.

Foto: Divulgação