Concurso do Corpo de Bombeiros RJ abre inscrições com 50 vagas para o Curso de Formação de Oficiais

A partir desta terça-feira (dia 6), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) recebe inscrições para a seleção acadêmica de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ 2026). O concurso oferece 50 vagas para o cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, com salário inicial de R$ 4.227,16. Após os quatro anos de formação, o aspirante passa a ter remuneração bruta de aproximadamente R$ 9.313,32.

A Primeira Fase do concurso será composta por Prova Objetiva, com 80 questões, e Redação, ambas aplicadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 8 de fevereiro de 2026.

A segunda fase, organizada pelo próprio CBMERJ, este ano conta com uma novidade. Além do Teste de Aptidão Física (TAF), do Exame Documental, da Inspeção de Saúde e da Pesquisa Social, o candidato realizará um Teste de Habilidades Específicas (THE), com subida em corda lisa, transposição de muro, transposição de trilho baixo e passagem por ambiente confinado.

As inscrições acontecem até o dia 18 de janeiro de 2026. Para concorrer, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir ensino médio completo, ter 18 anos na data da matrícula e não ter cometido atos contrários aos valores institucionais do Corpo de Bombeiros.

O edital completo e todas as orientações para participação estão disponíveis no site oficial do CBMERJ.