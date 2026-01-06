“Emprestado” era roubado: PRF prende homem com carro de R$ 114 mil na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 38 anos na tarde dessa segunda-feira (dia 5) após abordar um veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A ação foi realizada por volta das 15h30 por agentes da equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF, durante fiscalização estática em frente à Unidade Operacional da PRF de Floriano, no km 293 da rodovia, sentido São Paulo.

Durante a abordagem, os policiais pararam um Fiat Fastback Turbo 270, de cor preta, com placas de Bauru (SP). Na verificação, foi constatado que o condutor não era o proprietário do veículo. Em seguida, uma inspeção veicular mais detalhada revelou que diversos itens de identificação apresentavam indícios de adulteração, confirmando que se tratava de um veículo “clone”.

Ainda segundo a PRF, o carro original, do mesmo modelo, cor e marca, é licenciado no estado do Rio de Janeiro e possui registro de roubo datado de 2 de dezembro de 2025, no mesmo município. Questionado, o motorista afirmou que o veículo teria sido emprestado por um amigo de Varginha, em Minas Gerais, que teria ido ao Rio de Janeiro para levar parentes e estaria retornando.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram adotados os procedimentos legais e feito o registro de recuperação do veículo.

De acordo com a tabela Fipe, o Fiat Fastback Turbo 270, ano 2022/2023, está avaliado em R$ 114.675. Este é o primeiro veículo recuperado pelas equipes da 7ª Delegacia da PRF em 2026. Em 2025, a unidade recuperou 86 veículos, uma média de sete por mês.

Foto: Divulgação/PRF