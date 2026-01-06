Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (dia 5), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por policiais militares do 28º BPM durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo a Polícia Militar, a equipe se deparou com dois suspeitos em atitude considerada suspeita, próximos a um escadão, na Rua Frei Fabiano de Cristo. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos jovens tentou fugir, pulando um muro. Durante a ação, os policiais realizaram um cerco tático e localizaram uma bolsa pelo trajeto utilizado na tentativa de fuga.

Dentro da bolsa, os agentes encontraram diversos tipos de entorpecentes, incluindo pinos e sacolés de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, além de um pequeno tablete da droga. Todo o material foi apreendido.

O adolescente foi encaminhado à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Após ser ouvido, ele foi liberado.

