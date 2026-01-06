Homem morto no Retiro teria sido levado em carrinho de mão até local onde corpo foi encontrado

Novos detalhes reforçam o mistério em torno da morte de Reinaldo Florêncio dos Santos, de 49 anos, registrada na noite dessa segunda-feira (dia 5), no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações repassadas por moradores à Polícia Militar, a vítima não teria sido morta na Avenida Santa Rita, onde o corpo foi localizado, mas em outro ponto do bairro.

De acordo com o relato de populares, Reinaldo teria sido agredido até a morte em local ainda desconhecido e, posteriormente, o corpo foi transportado em um carrinho de mão até a Avenida Santa Rita, onde acabou sendo encontrado caído no chão, já sem vida, com diversas marcas de agressão pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h23 e o óbito foi constatado por equipes do Samu. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços.

Reinaldo morava no próprio bairro Retiro e, segundo a PM, não possuía antecedentes criminais. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e encaminhado à 93ª DP, que investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.