Polícia identifica e procura homem que matou cachorro a tiros em Magé

A Polícia Civil identificou e está à procura do homem acusado de matar a tiros um cachorro e tentar atingir o tutor do animal no município de Magé, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite de sábado (dia 3) e teve como estopim, segundo testemunhas, um simples latido.

De acordo com as investigações, o suspeito passou de moto pela rua quando o cachorro, de 3 anos, latiu. Incomodado, o homem teria ameaçado o tutor, que estava acompanhado de um amigo. Mesmo após o dono recolher o animal, o suspeito foi até sua casa, voltou armado, agrediu os dois homens e efetuou ao menos quatro disparos contra o cachorro, que tentou defender o tutor e acabou morto no local.

Após executar o animal, o atirador ainda teria perseguido o tutor e feito novos disparos, mas ninguém foi atingido. Em seguida, ele fugiu. Câmeras de segurança registraram parte da ação, e as imagens circulam nas redes sociais e integram o inquérito.

O caso é investigado pela 65ª DP (Magé) e pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). A Justiça expediu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito, que é considerado foragido. Ele vai responder por maus-tratos a animais com resultado morte, tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça. A polícia também apura se ele tinha porte ou posse legal da arma usada no crime.

O cachorro, descrito por moradores como dócil e brincalhão, foi enterrado no domingo (dia 4), mas o corpo precisou ser recolhido para necrópsia, a fim de auxiliar nas investigações

Foto: Reprodução