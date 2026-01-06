Jovem é levado à delegacia após causar medo no Centro de Pinheiral com réplica de fuzil

Um jovem de 21 anos foi conduzido à delegacia na tarde desta terça-feira (dia 6) após causar apreensão entre pedestres no Centro de Pinheiral. A ocorrência foi registrada na Rua José Tavares, depois que a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem estaria circulando pela região portando uma arma longa.

De acordo com a PM, a denúncia partiu de um cidadão que relatou que o suspeito estaria assustando quem passava pelo local. Uma equipe do 28º Batalhão realizou patrulhamento e conseguiu localizar o jovem ainda em posse do objeto.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a suposta arma se tratava, na verdade, de uma réplica de fuzil, semelhante a um brinquedo, mas com aparência real, o que acabou gerando temor na população.

Mesmo sem haver crime confirmado, o jovem foi levado para a 101ª DP para esclarecimentos. O solicitante foi contatado, mas optou por não registrar representação criminal.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o rapaz foi liberado. A réplica do fuzil ficou apreendida.