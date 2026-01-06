Idoso é atacado com foice e enxada em Penedo; esposa também foi ferida

Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira (dia 6), sob suspeita de agredir um casal com golpes de foice e enxada no bairro Jambeiro, em Penedo, distrito de Itatiaia. Segundo a Polícia Militar, o idoso de 66 anos voltava de bicicleta com suas ferramentas de trabalho quando começou a ser ofendido verbalmente pelo suspeito. A esposa, de 58 anos, tentou proteger o marido e acabou atingida pelos golpes. O casal foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itatiaia, onde segue em observação.

Durante a investigação, a polícia descobriu que o suspeito poderia estar escondendo drogas. Em uma busca no local indicado pelas vítimas, foram apreendidos uma foice, uma enxada, quatro invólucros de skank, nove trouxinhas de maconha, 24 pedras de crack, 37 cápsulas de cocaína e R$ 40 em dinheiro.

O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado à delegacia de Itatiaia e permanece à disposição da Justiça.